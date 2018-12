Kritik: Dieter Bohlen lässt 8-Jährige an der Stange tanzen

Eine Performance in der deutschen Castingshow "Das Supertalent" sorgt für Diskussionen. Am Samstag war die achtjährige Anna Smolska aus der Ukraine in der RTL-Show aufgetreten und hatte vor 3,5 Millionen Zuschauern ihr Können an der Poledance-Stange unter Beweis gestellt.

Kritik an Poledance-Auftritt einer Achtjährigen

Seit ihrem dritten Lebensjahr trainiert das Mädchen bereits Sportgymnastik. Im Alter von vier Jahren versuchte sie sich erstmals an Poledance.

"Wie bist du darauf gekommen, Pole zu tanzen?", wollte Juror Dieter Bohlen von der kleinen Akrobatin wissen. "Meine Mama ist Trainerin und ich bin immer mit ihr ins Studio gegangen. Deshalb wollte ich damit anfangen", erzählte Smolska, die mit ihrer Darbietung die Jury begeistern konnte und eine Runde weiter geschickt wurde.

Obwohl Bohlen an dem Auftritt auch Kritik äußerte: "Man kann natürlich geteilter Meinung sein, ob ein achtjähriges Kind an eine Pole-Stange gehört. Du kannst das, bist artistisch und hast dir ganz viel Mühe gegeben. Eine ganz tolle Leistung."