Das strenge Fitness-Regime von Naomi Campbell

Seit Jahren schon trainiert sie 90 Minuten täglich. Dabei ist Campbell Abwechslung besonders wichtig. Krafttraining und Muskelaufbau stehen an oberster Stelle. Zusätzlich absolviert das Model diverse Formen von Ausdauertraining. Nicht nur im Fitness-Studio wird geschwitzt. Campbell sportelt auch gern in der Natur. Joggen und Schwimmen zählen zu ihren liebsten Outdoor-Sportarten. Mit ihren Modelfreundinnen Natalia Vodianova und Izabel Goulart nahm sie auch schon an einem Marathon in Moskau teil.