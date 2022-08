Das sind die kinderreichsten Papas in Hollywood

Da hat Schauspieler Eddie Murphy (61) ja fast eine schwache Leistung mit seinen zehn Kindern von fünf Frauen erbracht. "Ich liebe die Vaterschaft. Die Idee, immer unterwegs zu sein und drei Filme im Jahr zu machen, das ist vorbei. Ich habe immer wieder gemerkt, dass es niemals ein Fehler ist, seine Kinder an die erste Stelle zu setzen", sagte er einmal in einem Interview mit The Mirror. Außerdem habe er zu allen Müttern seiner Kinder ein sehr gutes Verhältnis.