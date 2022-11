Das neue (Liebes-)Leben von "Friends"-Star Matthew Perry

Perry sprach bereits in mehreren Interviews über seine Suchterkrankung und die Entzüge, die er zum Teil schon während seiner Zeit am Set von "Friends" durchmachte. Im Oktober sagte er der New York Times, dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme.

Perry war mit seiner Rolle als Chandler Bing in der Sitcom "Friends" (1994-2004) über eine Gruppe von Freunden in New York bekannt geworden.