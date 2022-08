Das letzte Juwel Thailands: Ex-Königin Sirikit wird 90

Keine Frage: Die Monarchie Thailands steckt in einer tiefen Krise. Der seit 2016 amtierende Regent, Rama X. (70), vermutlich der reichste König der Welt (mit rund 68 Milliarden Euro Gesamtvermögen), ist bei seinem Volk extrem unbeliebt, seit er mit angeblich mehreren Frauen die meiste Zeit in Saus und Braus in Bayern residiert.

Die politische Lage in seiner Heimat ist noch dramatischer: Es herrscht keine Meinungsfreiheit, Kritik am Palast wird mit bis zu 15 Jahren Gefängnis geahndet, Aktivisten fordern (bisher vergeblich) Reformen, Widerstände werden vom Militär rigoros unterbunden. Was für ein Filmriss, wenn man das Rad der Zeit nur ein wenig zurückdreht ...