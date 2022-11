Das Gefühl von "wertlos sein": Rapper Sido über seinen Vater

Mit dem Gefühl von "wertlos sein" habe er sein Leben immer gelebt. "Da kommt das auch her, dass ich heute mit Erfolgen nicht richtig zufrieden sein kann", sagt Sido. Eine Sache, die ihm auch immer gefehlt habe, sei ein männliches Vorbild. "Was ist ein Mann? Wie muss ein Mann sein?", habe er sich immer gefragt. "Ich wusste nur, so wie mein Vater ist es nicht, einer der nicht da ist, so sollte das nicht sein", sagt der Rapper.

Besonders die letzten beiden Jahre empfand Sido als sehr hart. "Dieses Loch, was Corona in unser Leben gerissen hat, und die Zeit, die wir unfreiwillig hatten, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen", sagt er. "Dann kamen die Geister, die man die ganze Zeit mit Arbeit und sonst was verstecken konnte." Sido stürzte sich in exzessiven Drogenkonsum. "Es ist sehr ausgeschweift, meine Ex-Frau hat mich dann in eine Klinik gefahren", sagt Sido.

Neustart