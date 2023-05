Das Erfolgsgeheimnis der TikTok-Stars "Elevator Boys"

„Das kann man auch gar nicht planen, wenn man erfolgreich wird. Auch, dass der Hype so lange hält, hätte ich mir niemals gedacht. Man denkt ja am Anfang immer so, das ist ein kleiner Trend mit dem Aufzug: Tür auf, Tür geht wieder zu, aber so war es tatsächlich nicht. Wir haben unsere eigene Firma gegründet, haben ein Riesen-Team aufgebaut, sind sehr medial geworden und freuen uns natürlich sehr darüber, dass es so gut geklappt hat und auch weiterhin so gut klappt. Wir haben noch sehr viel vor“, erzählt er.