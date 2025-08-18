Das eine Gerücht, das Herzogin Meghan immer wieder einholt

Herzogin Meghan und Prinz Harry wurden seit ihrer Hochzeit schon oft mit wilden Gerüchten konfrontiert. So wurde schon seit Beginn ihrer Ehe immer wieder darüber spekuliert, dass eine Scheidung nur eine Frage der Zeit sei. Das Paar, das 2018 geheiratet hatte, beweist aber nach wie vor Zusammenhalt. Es gibt jedoch noch ein Gerücht, dass sich hartnäckig hält und das Meghan scheinbar nicht abschütteln kann.

Meghan: Wiederkehrende Spekulationen um Leihmutterschaft Meghans Halbschwester Samantha Markle, zu der die ehemalige Schauspielerin Berichten zufolge bereits vor Jahren den Kontakt abgebrochen haben soll, hatte 2022 behauptet, dass Harrys Ehefrau ihre erste Schwangerschaft nur vorgetäuscht habe. "Es gibt mehrere Fotos, auf denen ihr Bauch morgens groß und am Ende des Tages flach war", stichelte Meghans Schwester damals auf Twitter. Sie zeigte sich daher überzeugt davon, dass Meghns und Harry erstes Kind, Archie, von einer Leihmutter ausgetragen worden sei. Der Twitter-Account von Samantha Markle wurde nach den Behauptungen gesperrt. Meghan hatte sich zu den von ihrer Schwester losgetretenen Spekulationen damals nicht direkt geäußert. 2019 sagte sie jedoch in einem Interview mit ITV News: "Jede Frau, besonders während der Schwangerschaft, ist sehr verletzlich, und das war eine große Herausforderung. Und dann, wenn man ein Neugeborenes bekommt. Und gerade als Frau ist das wirklich viel." Kürzlich holten die Herzogin von Sussex aber erneut Leihmutterschafts-Spekulationen ein. Diesmal ging es um Tochter Lilibet - die laut Skeptikern vielleicht gar nicht von Meghan ausgetragen wurde.

Ausgelöst wurde das Gerücht von Meghan selbst, durch ein Video, welches sie Anfang Juni auf ihrem Instagram-Account geteilt hatte. Im Video tanzen eine hochschwangere Meghan in einem schwarzen ärmellosen Kleid und Harry in Jeans und Kapuzenpullover neben einem Krankenhausbett zum viralen Song "The Baby Momma Dance".