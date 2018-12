Das denken Nicole Kidmans Töchter über ihre Mutter

Mit „ Aquaman“, „ Destroyer und „Boy Erased“ drehte Nicole Kidman (51) im vergangenen Jahr drei Filme, die nun innerhalb eines Monats herauskommen. Privat ist die in Hawaii geborene US-australische Oscar-Preisträgerin ( 2003 für „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“) mit dem Countrysänger Keith Urban (51) verheiratet, der sich seit einem Jahr auf Tour befindet und dennoch jedes Wochenende nach Hause eilt. Und sie hat zwei Mädchen, Sunny (10) und Faith (7), die ihren Job mehr als schräg finden. Kidman hat aber ein Leben, das sie sich noch „vor zehn Jahren nicht vorstellen hätte können“.

KURIER: In Aquaman sind sie eine schöne Superheldin. In Boy Erased tragen Sie burgunderfarbene Nicki-Joggigangzüge und gebleichte Haare. Und in Destroyer erinnern Sie mehr an Charlize Theron in Monster als an sich selbst. Helfen Ihnen diese äußeren Veränderungen, die Rollen leichter zu finden?

Nicole Kidman: Ganz sicher. Und ich wollte ja den Personen auch äußerlich gerecht werden. Das war übrigens die größte Herausforderung, die ich in meiner Karriere je hatte: Boy Erased war gerade eben mal abgedreht und zwei Wochen später startete ich Destroyer. Nicht unanstrengend! Aber es ist auch ein Geschenk, dass ich in meinem Alter noch so viele verschiedene Angebote bekomme. Ich habe in wenigen Monaten zwei Mütter gespielt, die gar nicht konträrer sein könnten.

Destroyer hatte noch dazu ein Minibudget, nicht wahr?

Ja, und mit Karyn Kusama einen weiblichen Regisseur, weshalb wir so wenig Geld hatten. Und das hat mich noch mehr angetrieben, denn mir ist schon bewusst, dass dann ich der Grund bin, warum so ein Film überhaupt gemacht wird.

Was sagen denn Keith Urban und Ihre Töchter dazu, wenn Sie mit solchen Rollen nach Hause kommen?

Das Problem ist eher, dass ich so Parts wie die in Destroyer abends nicht ablegen kann. Mein Mann versteht zum Glück den künstlerischen Arbeitsprozess und gibt mir den Raum, das auch auszuleben. Meine Töchter waren schockiert. Besonders darüber wie ich ausgesehen habe. Aber sie sind jetzt zehn und sieben, und gewöhnen sich langsam daran, eine Schauspielern als Mutter zu haben. Sunnys konstante und typische Teenager-Aussage war „Mama, du bist so schräg“.