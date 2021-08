Daniel Craig will seinen Töchtern kein großes Erbe hinterlassen

Der britische "James Bond"-Star Daniel Craig hat nach Interview-Aussagen nicht vor, seinen Kindern ein großes Vermögen zu vererben. "Ich will der nächsten Generation keine großen Summen zurücklassen. Ich finde Vererben ist ziemlich geschmacklos", sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin Candis, aus dem britische Medien am Dienstagabend zitierten. "Meine Philosophie ist: Werde es los oder gibt es ab, bevor du gehst."