Daniel Brühl: Mit Gedichten gegen Corona-Kummer

Der deutsche Hollywoodschauspieler Daniel Brühl (41) lädt dazu ein, während der Krise online Gedichte zu teilen. Bei Instagram las er zum Beispiel "Frühling" von Else Lasker-Schüler und "Morning at the Window" von T. S. Eliot. "Poesie und Lyrik haben etwas Tröstendes in diesen schweren Zeiten", ließ er am Dienstag über eine Filmagentur mitteilen.