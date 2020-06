Dancing Stars: Nerven, Schweiß und 60 Strumpfhosen

13 Fracks, 140 Kleider, 70 Hemden, 45 Lateinhosen, 60 Paar Strumpfhosen, 120 Paar "vertanzte" Schuhe, 70 Paar Ohrringe und dreieinhalb Millionen Glitzersteine. Akkurat rechnet der ORF den Materialaufwand der am Freitag zu Ende gehenden "Dancing Stars"-Staffel auf. Nerven und Schweiß nicht miteingerechnet. "Dancing Stars", das weiß man inzwischen, ist kein Spaß. (Ex-)Teilnehmer entwickeln sektenartige Zugehörigkeitsgefühle. Öffentliche Äußerungen werden auf die Goldwaage gelegt. Immer wieder sollen Teilnehmer Callcenter beauftragt haben, um der Publikums"gunst" ein wenig nachzuhelfen. Dass am Schluss oft nicht mehr steht, als ein paar Stunden im Rampenlicht – kaum ein "Dancing Stars"-Gewinner hat es bisher geschafft, den Sieg unmittelbar in beruflichen Erfolg umzumünzen –, ändert daran nichts.