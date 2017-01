Die Teilnehmer der elften "Dancing Stars"-Staffel stehen fest: Musicalstar Ana Milva Gomes, FM4-Moderatorin Riem Higazi sowie Schauspieler Martin Leutgeb komplettieren das Aufgebot, das sich in den ORF-"Ballroom" wagen wird.

Foto: KURIER/Boroviczeny

Nedbal und Schäfer-Elmayer ersetzt

Neu ist auch die Jury: Neben Nicole Burns-Hansen und Balazs Ekker werden Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann Platz nehmen. Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer und Wertungsrichter Hannes Nedbal wurden damit ausgetauscht.

Foto: ap

Insgesamt sind es wieder zehn Prominente, die für die erfolgreiche ORF-Show das Tanzbein schwingen werden. Bereits zuvor standen Ex-Fußballer Walter Schachner, Sänger Norbert Schneider, Wettermoderatorin Eser Ari-Akbaba, Kabarettistin Monica Weinzettl, Schauspieler Otto Retzer, Moderator Martin Ferdiny und die ehemalige Skirennläuferin Nicole Hosp als Kandidaten fest.

Am 31. März 2017 startet die neue Staffel. Das Erfolgsformat nach BBC-Vorbild flimmert mittlerweile seit mehr als zehn Jahren über die Bildschirme.

Die Sieger

Die bisherigen Sieger waren Marika Lichter (2005), Manuel Ortega (2006), Klaus Eberhartinger (2007), Dorian Steidl (2008), Claudia Reiterer (2009), Astrid Wirtenberger (2011), Petra Frey (2012), Rainer Schönfelder (2013), Roxanne Rapp (2014) und zuletzt ORF-Moderatorin Verena Scheitz (2016).

