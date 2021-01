"Dance Moms"-Star JoJo Siwa: Coming-out als Teil der LGBTQ-Community

JoJo Siwa, bekannt aus der US-amerikanischen Reality-Show "Dance Moms" hat sich in einem Live-Gespräch auf Instagram als Teil der LGBTQ-Community geoutet. Die 17-jährige Sängerin und Tänzerin sprach mit ihren Fans offen über ihre Entscheidung, sich zu outen.

JoJo Siwa ist Teil der LGBTQ-Community

"Jetzt, wo die Welt diese Seite meines Lebens sieht, macht es mich wirklich sehr, sehr glücklich", sagte Siwa. "Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass es so viel Liebe auf der Welt gibt, und es ist so unglaublich und es ist so erstaunlich, es ist wunderbar", fuhr sie fort.

Das Live-Gespräch mit ihrer Fan-Gemeinde folgte einen Tag, nachdem sich Siwa in den sozialen Medien mit einem T-Shirt gezeigt hat, auf dem zu lesen steht: "Best. Gay. Cousin. Ever." "Meine Cousine hat mir ein neues Oberteil besorgt", hatte sie zu einem Foto auf Twitter geschrieben.