Dakota Johnson: Psychotherapie nach Filmdreh

Mitgenommen vom Dreh

So hat Hauptdarstellerin Dakota Johnson schwer unter ihrer jüngsten Filmrolle gelitten: Die Arbeiten an dem Horror-Streifen hätten die Tochter von Don Johnson (68) und Melanie Griffith (61, "Wie ein Licht in dunkler Nacht") so sehr mitgenommen, dass sie danach eine Psychotherapeutin aufsuchen musste, so die 28-Jährige am vergangenen Samstag bei den Filmfestspielen in Venedig. "Wenn man an düsteren Themen arbeitet, kann das an einem hängen bleiben" so Johnson.