Dänisches Königshaus verärgert: Mary von Queen-Beerdigung kurzfristig ausgeladen

Die dänische Königsfamilie nahm wie viele anderen Adelshäuser am 19. September an der Beerdigung von Queen Elizabeth II teil. Königin Margrethe II und ihr Sohn Prinz Frederik waren zu sehen, wie sie in der Westminster Abbey in der ersten Reihe nebeneinander saßen. Wieso Frederiks Ehefrau Kronprinzessin Mary bei der Zeremonie fehlte, war zunächst unbekannt - wo man im Vorfeld doch angekündigt hatte, zu dritt anzureisen. Nun berichtet die Daily Mail, dass sich das dänische Königshaus dazu gezwungen sah, ohne Mary nach England zu kommen, nachdem die Einladung der Kronprinzessin zur Beerdigung der britischen Königin nur wenige Tage vor dem Staatsbegräbnis widerrufen worden war.

Kronprinzessin Mary kurzfristig ausgeladen?

Eigentlich hatte die dänische Königsfamilie im Vorfeld in einem offiziellen Statement angekündigt, dass Mary zusammen mit der Königin und ihrem Sohn bei der Beerdigung anwesend sein werde.

Man habe aber kurzfristig erfahren, dass die Kronprinzessin doch nicht erscheinen könne, berichtet jetzt die Daily Mail. Der Grund sei ein Fehler vom britischen Außenministerium gewesen. "Es gab einen bedauerlichen Fehler im Einladungsprotokoll des britischen Außenministeriums. [...] Somit werden von dänischer Seite am Montag nur die Königin und der Kronprinz am Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II teilnehmen", bestätigte das Königshaus gegenüber der dänischen Boulevardzeitung BT.