Dänische Königin kommt nicht zur Krönung von König Charles III

Die dänische Königin Margrethe II hat ihre Teilnahme an der Krönung von König Charles III Anfang Mai in London abgesagt. Nach ihrer Rücken-Operation im Februar sei sie noch mit ihrer Rehabilitation beschäftigt und werde nicht nach Großbritannien reisen, bestätigte ein Sprecher des dänischen Hofs dpa am Dienstag auf Anfrage. Stattdessen nehmen ihr Sohn Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary an der Zeremonie am 6. Mai teil.