"Curly Sue"-Schauspielerin Alisan Porter hat "ja" gesagt

Porter hatte Sohn Mason (10) und Tochter Aria (8) mit in die Beziehung mit Tänzer de Vera gebracht. Gemeinsam bekamen sie im Oktober 2021 Tochter Shilo. Laut People wurde der Nachwuchs in das Jawort miteinbezogen. "Unsere Hochzeit ist etwas sehr Persönliches", so Porter. "Wir haben uns nicht für etwas Traditionelles entschieden - einfach dafür, was sich richtig anfühlte."