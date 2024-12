In dem Film aus dem Jahr 1986 ist Burt kurz in einer Szene zu sehen, in der die Hauptfigur Mick "Crocodile" Dundee (Paul Hogan) die New Yorker Journalistin Sue Charlton (Linda Kozlowski) vor den Reißzähnen eines riesigen Krokodils rettet.

Die Abenteuerkomödie gilt noch heute als Australiens erfolgreichster Film. In dem Land leben schätzungsweise 200.000 Salzwasserkrokodile. Sie werden im Schnitt 70 Jahre alt.