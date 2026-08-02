Cristiano Ronaldo und seine Georgina: Hochzeit steht bevor

Seit zehn Jahren sind Kickerstar Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez ein Paar. Am 11. August 2025 haben die beiden sich verlobt.

Und jetzt soll endlich die Hochzeit anstehen. Und zwar kommendes Wochenende in der Hauptstadt seiner Heimat Madeira, wie die britische „The Sun“ berichtet.

Die Kathedrale in Funchal soll bereits für eine große Hochzeit am kommenden Samstag, dem 8. August, reserviert worden sein.

Cristiano Ronaldo brachte drei Kinder mit in die Beziehung, mit seiner Georgina bekam er noch drei weitere Kinder.

Derzeit befinden sie sich im Familienurlaub auf Mallorca.