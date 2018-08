Cousine der Queen: Charles fühlte sich neben Diana minderwärtig

Charles' Eifersucht galt aber nicht nur Dianas Berühmtheit. Laut Enthüllungsbuch-Autor Tom Bowler, soll der Prinz auch neidisch gewesen sein, als sein Sohn William nach dessen Hochzeit im Jahr 2011 mit Kate plötzlich im Mittelpunkt stand.

"Charles sah Kate und William als die neuen Stars und hatte Angst, er könnte ausgebootet werden", zitiert Bowler Robert Hidgon, den ehemaligen Geschäftsführer von Charles‘ Stiftung in Amerika, in seiner Biografie "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles".

Auch von Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, soll sich der Prinz zuweilen "verdrängt" gefühlt haben – etwa als Will und Kate 2012 beschlossen, mit den Middletons Weihnachten zu feiern, anstatt mit dem royalen Teil der Familie. Zudem fühlte sich Charles von seinen Enkeln Prinz George und Charlotte angeblich "isoliert", als diese noch mit ihren Eltern in Norfolk gewohnt haben.