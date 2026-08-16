Courtney Love wäre vor einigen Jahren beinahe gestorben

In einem Instagram-Video hat sich Sängerin Courtney Love jetzt bei ihren Fans gemeldet, um ihnen ein Update über ihr neues Album zu geben. "Es ist fast fertig", sagt sie da.

Seit über zehn Jahren hat sie an neuer Musik gearbeitet und einen der Gründe, warum es so lange gedauert hat, hat sie jetzt genannt.

Denn 2019 hatte sie mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Mein Körper ist einfach explodiert". Außerdem habe sie stark an Gewicht verloren, ihre Haare seien vollständig ausgefallen und sie habe zeitweise nur noch 45 Kilogramm gewogen."