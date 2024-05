Courteney Cox: Verstorbener Matthew Perry "besucht mich oft"

"Ich spreche mit meiner Mutter, meinem Vater, mit Matthew." Sie habe das Gefühl, dass verstorbene Menschen ihre Hinterbliebenen leiteten: "Ich spüre, dass Matthews Geist ganz sicher in der Nähe ist."

Perry war vergangenen Herbst im Alter von 54 Jahren tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Nach Angaben der zuständigen Gerichtsmedizinbehörde von Los Angeles starb er an den Auswirkungen eines Narkosemittels. Cox und Perrys übrige "Friends"-Kollegen Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer sprachen wenige Tage nach seinem Tod in einer Erklärung von einem "unfassbaren Verlust".