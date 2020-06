Cottriall heiratet mit Shakespeares Segen

Nicht nur das Wetter zeigte sich am Samstag in der kleinen englischen Gemeinde, in dem der Sänger aufgewachsen ist, von der schönsten Seite. Auch seine große Liebe, Iris Ulbrich (28) – sie betrat in einem schulterfreien weißen Traum aus Spitze pünktlich um 12 Uhr die Guild Chapel – war umwerfend schön. Dem Bräutigam blieb fast die Luft weg: "Wow, Iris hat traumhaft ausgesehen, als sie von ihrem stolzen Vater in die Kirche geführt wurde. Noch viel mehr, als ich es mir erträumt hatte." 80 Gäste – darunter James’ Familie aus England und Iris’ Verwandte aus Österreich – lauschten der Rede des Priesters. Dabei floss die eine oder andere Träne der Rührung. "Damit sich die Familienmitglieder besser kennenlernen, haben wir ein Landgut gemietet, auf dem alle wohnen konnten."