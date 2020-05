Coronavirus: Stars fordern Schutz von Brasiliens Ureinwohnern

In seinem offenen Brief erinnerte der 76-Jährige an das Unrecht, das den Ureinwohnern in der Vergangenheit widerfuhr. "Vor fünf Jahrhunderten wurden diese ethnischen Gruppen dezimiert durch Krankheiten, die von europäischen Siedlern eingeschleppt wurden", schrieb Salgado. Durch das sich nun ausbreitende neuartige Coronavirus könnten die Ureinwohner des Amazonas-Gebiet "vollständig verschwinden, weil sie keine Mittel haben, um gegen Covid-19 zu kämpfen".

Bolsonaro müsse die Indigenen vor wirtschaftliche Interessen stellen und "ihren Schutz garantieren", sagte Salgado in einem Video, in dem auch seine prominenten Mitstreiter zu sehen sind. " Brasilien ist das seinen ersten Bewohnern schuldig. Es ist an der Zeit zu tun, was vor langer Zeit hätte getan werden müssen."