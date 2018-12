Cora Schumacher liebt Hells Angel

Cora Schumacher (41) ist frisch verliebt. Ihr neuer Partner ist Mitglied der Motorrad-Gruppe Hells Angels und von Kopf bis Fuß tätowiert.

Cora Schumachers liebt Hells Angel

Schumachers Freund heißt laut Bild Lenox (36) und ist ein ranghohes Mitglied der Hells Angels. Das Management der ehemaligen " Promi Big Brother"-Kandidatin bestätigte die Liebe. Seit ein paar Monaten sollen die beiden bereits zusammen sein. In der Bild ist ein Foto zu sehen, das Cora Schumacher und den Rocker Hand in Hand beim Spaziergang in Düsseldorf zeigt. Die beiden wirken entspannt.

"Es ist ernst zwischen den zweien"

Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung: "Es ist ernst zwischen den zweien. Lenox ist ein sehr humorvoller, netter Mann".

Coras neue Liebe hat laut Bild eine hohe Position bei den Hells Angels in Nordrhein-Westfalen inne. Schumacher besuchte gemeinsam mit Lenox ein Treffen der Hells Angels in München. Der Rocker unterscheidet sich optisch sehr von Coras Ex, Ralf Schumacher. Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Wie auf dem Foto zu sehen ist, trägt er sogar Gesichtstattoos. Besonders auffällig: Auf seinem rechten Ohrläppchen ist die Zahl "666" zu sehen. Diese gilt als Zahl des Teufels.