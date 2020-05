Conchita Wurst als schräge Pracht in Tracht

Lederhose

Lotte Tobisch

Thomas Klein

"Ich habe keine, weil ich darin wahrscheinlich wie eine Witzfigur aussehen würde", sagt, die als Ehrengast vonfür den Trachten-Ball in ihr "letztes" Dirndl schlüpfen wird: "Es ist zwar alt, aber nicht so alt wie ich. Und es passt noch immer!", erklärt die 89-jährige ehemalige Opernball-Organisatorin, die den Gastgeber zum ersten Mal vor 32 Jahren traf.

"Ich habe Lotte Tobisch 1982 kennenlernt, als ich den Opernball eröffnet habe", erklärte Klein, der sich im KURIER-Gespräch als großer "Tobisch-Verehrer" outet. "Ich konnte damals den Linkswalzer nicht und sie hat meinen Vater vor dem Ball auf sehr charmante Weise darauf hingewiesen." Der Kontakt zu der "Grande Dame" sei seit damals nicht abgerissen, über die Jahre hätte sich eine besondere Freundschaft entwickelt.

In eine Lederhose wird auch der Überraschungsgast des heurigen Trachtenpärchenballs mit Sicherheit nicht schlüpfen: "Wir freuen uns sehr, dass wir Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst für einen Auftritt gewinnen konnten", so "Mr. Almdudler", der sein Kostüm jedoch noch nicht verraten will. Nur so viel: "In Zeiten von so vielen weltweiten Krisen und Konflikten erinnere ich mich an die gute, alte Zeit des Heimatfilms." Seine prominenten Gäste wie Bürgermeister Michael Häupl, Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, Christa Kummer und Kristina Sprenger würden ihn – trotz der ausgefallenen Verkleidung – "auf jeden Fall aus der Entfernung erkennen können."