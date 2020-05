Comedian Michael Mittermeier über harte Zeiten: „Humor hilft immer“

„Das wirkt wie aus einer anderen Zeit“, sagt Mittermeier im Gespräch mit dem KURIER. Gerade jetzt sieht er es aber als besonders wichtig an, Unterhaltung zu bieten. „Humor hilft immer. In guten wie in schlechten Zeiten und in schlechten Zeiten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil sich da auch zeigt, was wirklich wichtig ist.“

Pläne für die Zukunft sind im Moment auch für den Comedian schwer zu machen. „Wir wissen gar nix. Ich weiß nicht, ob die Premiere von meinem Programm #13 im September überhaupt stattfindet. Die Politiker sollten zumindest einmal anfangen, mit den Kulturleuten zu reden oder zu diskutieren, welche Möglichkeiten es denn gäbe“, schickt er eine klare Botschaft an die Regierung.