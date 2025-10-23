Collien Fernandes: Ihr Leben nach der Scheidung von Christian Ulmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach ihrer überraschenden Trennung von Christian Ulmen hat Collien Fernandes ihr Leben neu strukturiert und sich neuen Herausforderungen gewidmet. Leicht ist das für die Moderatorin und Schauspielerin nicht immer. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala sprach sie offen über ihre aktuelle Lebenssituation und wie sie mit den Veränderungen umgeht.

"Tut mir noch nicht so richtig gut" Fernandes, die sich inzwischen Collien Monica Fernandes nennt, pendelt zwischen Mallorca und Hamburg, wo sie sich beruflich und privat neu orientiert. Mit ihrem Ex-Ehemann lebt sie ebenfalls im Wechselmodell, bei dem beide Elternteile die Betreuung der gemeinsamen Tochter wochenweise übernehmen. In Hamburg arbeitet Fernandes an der Sanierung einer Immobilie und ist seit August Teil des Teams der NDR-Satiresendung "extra 3". Dennoch fällt ihr die Umstellung nach der Trennung nicht leicht. "Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei. Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut", verriet sie gegenüber Gala. Um sich abzulenken, konzentriert sie sich auf ihr Immobilienprojekt und ihre neue berufliche Rolle. Aktuell hat sie ein Mehrfamilienhaus in Hamburg erworben, das sie renoviert und als neues Projekt ansieht.

Fernandes ist bereits seit Jahren in diesem Bereich tätig und verfolgt dabei ein gezielt strategisches Vorgehen, erzählt sie in einem Bild-Interview: "Ich kaufe Immobilien und motze sie auf. Entweder verkaufe ich oder vermiete sie dann." Damit möchte sie sich auch finanziell vorsorgen. "Mir war immer wichtig, dass ich meine eigenen Finanzen habe, von einem Mann unabhängig bin. Das habe ich mir schon als Teenie vorgenommen", betont Fernandes. Zudem hege sie Pläne, zusätzlich auch Journalismus an einer Fernuniversität zu studieren.