Collien Fernandes sieht Gesetzeslücke bei Deepfakes

Die Moderatorin Collien Fernandes drängt auf mehr Sensibilität bei Behörden im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Es brauche "Schulungen für die Menschen, die die Anzeige entgegennehmen", sagte sie in der ARD-Talksendung "Caren Miosga". Fernandes machte sich auch für bewusstseinsbildende Maßnahmen in Schulen stark. Fernandes sieht zudem weiteren Nachschärfungsbedarf bei derzeit diskutierten Gesetzesplänen.

Verbreitung von Deepfakes Geahndet werden solle die Verbreitung heimlich gemachter intimer Aufnahmen und die Verbreitung von Deepfakes, also mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellter intimer Aufnahmen, sagte sie. Nicht erfasst seien reale Aufnahmen zum Beispiel einer Pornodarstellerin, die auf einem Social-Media-Profil einer Person verbreitet werden und so den Eindruck erweckten, es handle sich um die Inhaberin des Profils.