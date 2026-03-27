Die erste Reaktion der Anwaltskanzlei Schertz-Bergmann hatte vor etwas mehr als einer Woche, als der deutsche Spiegel als erstes Medium die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann veröffentlichte, nicht lange auf sich warten lassen.

Am 19. März, nur wenige Stunden nachdem Fernandes Ulmen in einem Spiegel-Interview vorgeworfen hatte, sie "virtuell missbraucht" zu haben, gab Christian Schertz - einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands - via Aussendung bekannt, gegen die Berichterstattung rechtlich vorgehen zu wollen. "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig", hieß es damals nur knapp. Inhaltlich ging Schertz nicht auf die Vorwürfe ein.

Am Freitag, nach einer Woche, in der sich die deutsche Öffentlichkeit hinter Fernandes gestellt hat, in Berlin und Hamburg Tausende Menschen gegen sexualisierte Gewalt demonstrierten, und die Politik neue Gesetze gegen Deepfake-Pornografie verabschieden will, meldete sich Schertz ein weiteres Mal zu Wort.

"Unser Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Deepfake-Videos von Frau Fernandes oder anderen Personen hergestellt und/oder verbreitet. Entsprechende Darstellungen sind falsch. Nach derzeitiger Kenntnis wird dieser Vorwurf, anders als teilweise verlautbart, auch überhaupt nicht erhoben", teilte Schertz darin mit. "Mit der aktuell geführten Debatte über Strafbarkeitslücken bei Deepfake-Pornografie stehen die Geschehnisse mithin in keinem Zusammenhang."

Fernandes soll Ulmen am Hals verletzt haben

Der Spiegel berichte laut Schertz auch über einen Streit unseres Mandanten mit Frau Fernandes und darüber, dass "unser Mandant in diesem Zusammenhang von den spanischen Behörden auf Mallorca vorübergehend festgenommen worden sei. Es kam zu keinerlei einseitigen Gewalthandlungen und/oder Bedrohungen unseres Mandanten."

Vielmehr habe Fernandes ihrerseits Ulmen "eine Verletzung am Hals" zugefügt. "Die Polizei, dies ist eindeutig belegt, ging insofern von beidseitigen Verfehlungen aus. Eine einseitige Schuldzuweisung gegenüber unserem Mandanten gab es nicht."

Ulmens Anwalt begrüßt in dem Statement auch "die beabsichtigte Schließung von Strafbarkeitslücken bei Deepfake-Pornografie ausdrücklich". Das gesamte Statement von Christian Schertz können Sie auf X nachlesen: