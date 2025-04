Coldplay-Sänger Chris Martin spricht öffentlich über seine Depression

Chris Martin will anderen Betroffenen helfen

Aktuell sei die Band in Hongkong, wo sie die Leute sehr nett empfangen haben. "Wir haben überall, wo wir hinkommen, so viel Glück, also danke", betont der 48-Jährige. Trotz ihres großen Erfolgs und der Routine sei er vor den Konzerten in Hongkong sehr nervös gewesen, gibt er an.

Danach spricht Martin davon, dass er das Gefühl habe, dass seit geraumer Zeit einige Leute mit Depressionen zu kämpfen haben – und er sei einer von ihnen. In der Hoffnung, anderen Betroffenen unter die Arme greifen zu können, verrät der Sänger einige Dinge, die ihm dabei helfen, sich aus dem schwarzen Loch wieder zu befreien. All dies seien "Dinge, die mir helfen, dankbar zu bleiben und glücklich zu sein. Ich hoffe, es geht euch gut und ich sende euch viel Liebe", beendet er seine emotionale Videobotschaft.