Königin Camilla: Das Problem bei Charles' Genesung von seiner Krebserkrankung

Die britische Königin Camilla ist überzeugt, dass das Pflichtgefühl ihrem Mann König Charles III. Kraft gibt. "Ich glaube, er liebt seine Arbeit und sie hält ihn in Schwung", sagte Camilla laut der britischen Nachrichtenagentur PA mitreisenden Reportern und Reporterinnen während des Staatsbesuchs in Italien in der vergangenen Woche.

Die Arbeit helfe ihrem Mann auch bei der Genesung von seiner Krebserkrankung, deutete sie an. "Ich finde es wunderbar, wenn man krank war und es einem wieder besser geht", sagte Camilla demnach weiter. Charles wolle "immer mehr und mehr und mehr machen". Das sei das Problem. Anderen zu helfen, treibe ihn an.

Camilla soll nicht die Einzige sein, die Charles zum Ausruhen bewegen will. "Wir haben es alle versucht. Aber wie jeder sehen kann, genießt der König seine Arbeit", antwortete ein hochrangiger Palastmitarbeiter gegenüber der Boulevardzeitung The Sun auf die Frage, ob dem Monarchen aufgrund seiner Krebstherapie und seines Alters offiziell geraten wurde, langsamer zu machen.

Der Palast hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass Charles wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt wird. Das britische Königspaar feierte am Mittwoch während des Staatsbesuchs in Italien seinen 20. Hochzeitstag.

Ehegeheimnis: Tägliche Begegnung

Am 9. April feierten Charles und Camilla ihren 20. Hochzeitstag. Dieses Jubiläum wird Porzellan- oder Dornenhochzeit genannt. Dornen haben beide viele aus dem Weg räumen müssen, manche haben Kratzer hinterlassen. Camilla bezeichnete die Zeit in einem Interview mit der Zeitschrift Vogue als nicht einfach. Sie sei so lange hinterfragt worden, dass sie einen Weg habe finden müssen, damit zu leben. In dem Gespräch erzählt sie auch von ihrer Ehe mit Charles. Einmal am Tag versuchten sie, einander zu begegnen. Wenn sie mehr Zeit füreinander hätten, würden sie gerne lesen, jeder in einer anderen Ecke des Zimmers. Das sei sehr entspannend, weil man wisse, dass man keine Unterhaltung führen müsse, sagte Camilla. "Man sitzt nur da und ist zusammen."