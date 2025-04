Besondere Woche für die Middletons: Kate unterbricht Osterferien für Feier

Wie eng das Verhältnis von Prinzessin Catherine zu ihren Geschwistern Pippa und James Middleton tatsächlich ist, zeigt ihr Bruder in seinen Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life". Auch wie das Verhältnis des 37-Jährigen zu Thronfolger Prinz William geartet ist, erfährt der Leser. James Middleton verbindet inzwischen eine äußerst enge Beziehung zu seinem Schwager. Doch das sei nicht immer so gewesen.

James Middleton behauptet, es William zunächst nicht leicht gemacht zu haben, als dieser anfing, mit seiner Schwester Kate auszugehen.

Der einzige Sohn von Carole und Michael Middleton erinnert sich in seinen Memoiren an die Anfänge der Beziehung des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Er habe William erstmals persönlich kennengelernt, als der Royal und Catherine während ihres Studiums an der schottischen Universität St. Andrews ein Paar wurden. Zu diesem Zeitpunkt besuchte König Charles' und Lady Dianas Sohn häufig die Wohnung der Familie Middleton in Chelsea, London.

"Inzwischen ist William seit sechs Jahren mit Catherine zusammen, ich kenne ihn also gut und es gibt keinen Streit zu klären, wenn er zum Abendessen kommt", schreibt James Middleton in "Meet Ella". "Aber ich weiß noch, wie ich ihn auf Herz und Nieren geprüft habe, als wir uns das erste Mal trafen. Hat er meine Schwester verdient? Er musste sich mein Vertrauen verdienen."

William und James bondeten über Hund Ella

Was James Middleton offenbar auf Anhieb sympathisch war, war der Umstand, dass William - so wie er selbst - ein Hundeliebhaber ist. "Es hilft natürlich, dass William Ella so aufrichtig mag. Als er sie zum ersten Mal als kleiner Welpe in Bucklebury traf, war er hin und weg. Er hatte einen schwarzen Labrador, Widgeon, gehabt, er war ein Junge, und als Widgeon starb, ließ dies in William eine Leere zurück. Als Ella in der Nähe war, hatte ich das Gefühl, dass William sich nach einem Hund sehnte."

Zwar sei er dem Prinzen gegenüber etwas hart gewesen, als sie sich das erste Mal trafen, teilt er mit. Doch William habe sich der Familie Middleton schnell angenähert. "Ich habe William oft gesehen, als er Offiziersanwärter in Sandhurst war, das ziemlich nahe an Bucklebury liegt. [Anm.: Bucklebury Manor ist ein denkmalgeschütztes Herrenhaus in der Gemeinde Bucklebury in der englischen Grafschaft Berkshire. Seit 2012 ist es das Zuhause von Kates Eltern]", erinnert sich Middleton. "Als ich also zwischen Edinburgh und London hin und her pendelte, ist er ein Teil der Familie geworden."

Während Pippa Middleton bei Williams und Kates Hochzeit im Jahr 2011 als Brautjungfer diente, wurde James von dem Brautpaar gebeten, im Rahmen der Zeremonie eine Bibellesung zu halten.

Eine Ehre, die für Kates Bruder mit Stress verbunden war. "Meine Gedanken rasten zurück zur Schule und zu meinen stolpernden, inkohärenten Bemühungen, vor der Klasse zu lesen. Was dachten sie? Da ich Legastheniker bin, ist Lesen meine unliebsamste Beschäftigung", gesteht er.

Kates und Williams Bitte kam er dennoch nach: "Wenn meine Schwester und William das wollen, gebe ich natürlich mein Bestes, um sie nicht im Stich zu lassen."

Für Prinzessin Kate geht bekanntlich nichts über die Familie. Nicht nur jene, die sie sich mit Prinz William aufgebaut hat, ist ihr wichtig. Auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton haben nach wie vor einen hohen Stellenwert in Kates Leben. Und auch Prinz William soll seine Schwiegereltern sehr lieben und schätzen. Der enge Familienverbund der Middletons biete ihm Normalität und Stabilität, heißt es.

Carole fing William auf

Nachdem William seine Mutter im Alter von 15 Jahren verloren hatte, soll Carole den Royal später in seiner Beziehung mit Kate aufgebaut haben. Die britische Adelsexpertin und Autorin Angela Levin behauptet, Diana habe sich stark auf ihren ältesten Sohn verlassen. Als ihre Beziehung zu Charles zerbrach, soll William Dianas "engster Vertrauter" geworden sein.

"William verehrte Diana und wurde von ihrem magnetischen Charme angezogen, aber sie forderte ihn als kleines Kind unerbittlich", sagte sie der Zeitung The Sun. Carole habe William später Last abgenommen, indem sie ihn als den akzeptierte, der er war, und nicht für das, was er war. Sie gab ihm das Gefühl, sicher und beschützt zu sein, und er musste sich keine Sorgen um das machen, was er sagte.

Durch Carole und ihren Mann Michael habe William auch gelernt, wie man eine starke und stabile Beziehung entwickelt. "Kinder aus zerrütteten Familien, insbesondere, wenn die Trennung der Eltern unangenehm war, wissen oft nicht, wie eine gute Beziehung funktioniert. William hat durch die Middletons gelernt, wie eine liebevolle und unterstützende Familie aussieht."