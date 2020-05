Coca-Cola-Truck: Bedingfield ist ein Weihnachts-Hit

Die 30-Jährige, die heuer auch schon den Wiener Life Ball beehrte, liefert gerade einen der größten Weihnachtshits – "Shake up Christmas". Es ist beim Getränkehersteller Tradition, dass die Lieder aus ihrer Werbung zu absoluten Chart-Hits avancieren. Im Werbe-Fernsehen läuft bereits seit Wochen der Spot, der Freunde und Familie glücklich vereint am Heiligen Abend zeigt. Natascha Bedingfield: "Ich finde, dass mich diese Kampagne auch persönlich anspricht, da ich aufgrund meiner Karriere viel unterwegs bin, sodass ich die wertvollen Momente mit Freunden und Verwandten umso mehr schätze." Natürlich wird in einer Familie, die eine Mega-Stimme hervorgebracht hat, auch lautstark unterm Christbaum gesungen. Vermutlich nur in Englisch, obwohl Natasha ihren Weihnachtshit gleich in sechs Sprachen aufgenommen hat.