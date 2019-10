"Clueless"-Star Stacey Dash verhaftet

Medienberichten zufolge soll US-Schauspielerin Stacey Dash am Sonntagabend in Florida verhaftet worden sein. Grund sei laut TMZ, dass die 52-Jährige in einer verbalen Auseinandersetzung mit ihrem Mann Jeffrey Marty handgreiflich geworden sein soll. Dash habe Marty demnach gestoßen, geschlagen und gekratzt, und wurde infolge festgenommen. Die Beamten überstellten sie in ein Gefängnis nördlich von Tampa, das sie allerdings am Montag auf Kaution wieder verlassen durfte. Das Paar ist seit letztem Jahr verheiratet.

Einer Quelle zufolge soll allerdings die Schauspielerin selbst die Polizei gerufen haben und gab an, sich lediglich selbst verteidigt zu haben, so TMZ. Nachdem allerdings lediglich Marty Verletzungen aufwies, wurde Dash selbst in Gewahrsam genommen.