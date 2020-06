Clemens Doppler: Ein Berufscooler wird erwachsen

Für den Beachvolleyballer ist das quasi Arbeitskleidung, auch wenn er nicht gerade im Sand spielt. Sondern einen Arbeitstag in Wien verbringt. Den Weg vom Flughafen zum ersten Termin legt der 33-jährige Oberösterreicher in seinem Smart zurück – einAuto, das sich mit den zwei Metern des Sportlers schlägt, dessen Logo aber auf seinem Shirt prangt. „Alle glauben, da geht nix rein, aber für die Stadt ist dasperfekt.“ Das Lob für das Vehikel seines Sponsors klingt ausMund wie ehrliche Begeisterung. Beachvolleyballer umgibt eine Sonnyboy-Aura, sie sind aber längst Vollzeit-Profis. „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Vor 15.000 Menschen zu spielen, wie inKlagenfurt, ist schon cool, aber bedeutet eben Druck.“ Diesen Druck wirdkommende Woche mit seinem Partnerzu spüren bekommen, wenn er bei derinantritt. Die beiden reisen als Turniersieger und Mitfavoriten an. „Manchmal denke ich mir, ich will wieder im Freibad spielen, nachher ins Wasser springen und auf ein Eis gehen.“euphorisch. „Aber das zahlt keine Rechnungen.“pragmatisch.

In der Agentur seines Auto-Sponsors wird Doppler wie jeder Kunde begrüßt. Kaffee, nein danke, setzen wir uns daher. „Ich habe bei der Unterschrift des Vertrages vergessen, die Seiten zu paraphieren.“ Besagter Autohersteller zahlt auch bares Geld, aber darum kümmert sich der Manager an Dopplers Seite. Robert Nowotny war selbst Beachvolleyball-Profi und schaltet sich ein: „Die wollen außerdem ein Auto-Match mit euch, Clemens .“ Doppler schaut fragend. „Da sitzen der Alex und du je in einem Smart und spielt mit Vorwärts- und Rückwärtsfahren einen riesigen Ball mit den Windschutzscheiben hin und her.“ Doppler lacht, die sterile Büro-Atmosphäre füllt sich mit Strandgefühl: „Geil, das ist lustig.“ Es folgt eine Abstimmung, Doppler wieder Business-Profi: wann Autogrammstunde, Spielplan noch unbekannt, wo gibt es diese lebensgroßen Papp-Aufsteller von uns. Nowotny übernimmt und sagt zur Agentur-Mitarbeiterin: „Die sollen mich anrufen, ich mache das aus. Und die Rechnung kann ich schon stellen?“