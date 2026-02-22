Crawford beendete ihre Vollzeit-Modelkarriere offiziell im Jahr 2000, ist aber weiterhin gelegentlich als Model tätig und arbeitet mit verschiedenen Marken zusammen. So war sie wie beispielsweise bei den Versace-Shows 2017 und 2023 zu sehen, außerdem hält sie bestehende Markenpartnerschaften aufrecht, unter anderem mit der Modekette Zara. Am 20. Februar wurde die ehemalige 90er-Ikone 60 Jahre alt.

Cindy Crawford zählt zu den berühmtesten Supermodels der 1980er und 90er Jahre - bekannt für ihren markanten Leberfleck, ihren "All-American Girl"-Look und ihren geschäftlichen Scharfsinn. Sie war Teil der ersten Generation globaler Superstars der Modebranche und gehörte zu den bestbezahlten Models weltweit, mit über 500 Magazin-Covern.

Als jemand, der sein Vermögen weitgehend mit seinem Aussehen verdient hat, ist dem Supermodel körperliche Fitness wichtig. Crawford schreibt ihr Wohlbefinden ihrer täglichen Routine aus Hautpflege, Trockenbürsten, intermittierendem Fasten und Sport zu.

In der Vergangenheit hatte die US-Amerikanerin ausgeplaudert, dass ihr "Standard-Workout aus dreimal pro Woche 20 Minuten Cardio- und anschließendem Krafttraining besteht" - gefolgt von 30 Minuten bis einer Stunde Bizeps-Curls, Krafttraining, Kniebeugen und Ausfallschritten. In einem anderen Interview verriet sie außerdem: "Wenn ich zu Hause bin, mache ich ein bisschen intermittierendes Fasten, sodass ich normalerweise erst um 10 Uhr frühstücke. Vor dem Frühstück trainiere ich meistens."

Eine weitere Anti-Aging-Wellness-Methode, auf die die Ehefrau von Rande Gerber schwört, ist das Saunieren zu Hause.

"Qualität meiner Haut verdanke ich meinem Schönheitschirurgen"

Sie gibt aber auch offen zu, kosmetische Eingriffe zu nutzen, um ihr Aussehen zu erhalten, und erwähnte bereits, dass sie seit ihrem 29. Lebensjahr einen Schönheitschirurgen aufsuche. "Ich will mir nichts vormachen", sagte im Interview mit InStyle, "ab einem gewissen Alter verbessern Cremes zwar die Hautstruktur, aber um die Elastizität wiederherzustellen, kann ich eigentlich nur auf Vitamininjektionen, Botox und Kollagen setzen. Ich lebe sehr einfach und gesund, und das wirkt Wunder. Ich trinke viel Wasser, achte auf meine Ernährung und treibe Sport. Aber die Qualität meiner Haut verdanke ich meinem Schönheitschirurgen".

Doch Crawford hat auch noch ein anderes - nicht unwesentliches - Beauty-Geheimnis: "Wenn man sich wohlfühlt und selbstbewusst ist, hält man den Kopf ein wenig höher, und das ist es, was die Menschen wirklich sehen", erklärte sie einmal gegenüber People.