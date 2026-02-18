Denise Richards: Wie sich der 90er-Jahre-Star mit 55 fit hält

In den Neunziger-Jahren avancierte das ehemalige Model Denise Richards mit dem Film "Wild Things" zur Ikone einer Generation. In dem Erotik-Thriller von 1998 ist die Schauspielerin unter anderem in einer Pool-Szene mit Kollegin Neve Campbell zu sehen, in der sich beide küssen. Zu Beginn der Nullerjahre spielte Richards häufig Rollen, die ihr Image als Sexsymbol parodierten - so etwa in "Schrei, wenn du kannst". Seit dem vergangenen Jahr verdient die Schauspielerin auf der Erotik-Plattform Only Fans ihr Geld. In einem Interview mit People bezeichnete sie ihren Account als "ziemlich lukrativ".

Am 17. Februar feierte Richards ihren 55. Geburtstag - und man fragt sich, wie sich das ehemalige "Playboy"-Model fit hält.

Gerüchte über Schönheitsoperationen hat Richards stets dementiert. "Ich habe mir nur die Brüste machen lassen und bin diesbezüglich sehr offen und ehrlich. Meine Nase und meine Lippen sind unverändert, wie man im Internet sehen kann", so die Schauspielerin einmal in einem Interview. Dafür ist Richards eine gesunde Ernährung wichtig.

Denise Richards: Glutenfrei seit 2019

2019 stellte Denise Richards ihre Ernährung eigenen Angaben zufolge auf glutenfrei um. "Es ist erstaunlich, wie sehr sich meine Schilddrüse in so kurzer Zeit durch den Verzicht auf Gluten verändert hat", erzählte sie ihren Followern auf Instagram. Kalorienzählen steht aber nicht auf dem Programm des "Wild Things"-Stars.