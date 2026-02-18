Denise Richards: Wie sich der 90er-Jahre-Star mit 55 fit hält
In den Neunziger-Jahren avancierte das ehemalige Model Denise Richards mit dem Film "Wild Things" zur Ikone einer Generation. In dem Erotik-Thriller von 1998 ist die Schauspielerin unter anderem in einer Pool-Szene mit Kollegin Neve Campbell zu sehen, in der sich beide küssen. Zu Beginn der Nullerjahre spielte Richards häufig Rollen, die ihr Image als Sexsymbol parodierten - so etwa in "Schrei, wenn du kannst". Seit dem vergangenen Jahr verdient die Schauspielerin auf der Erotik-Plattform Only Fans ihr Geld. In einem Interview mit People bezeichnete sie ihren Account als "ziemlich lukrativ".
Am 17. Februar feierte Richards ihren 55. Geburtstag - und man fragt sich, wie sich das ehemalige "Playboy"-Model fit hält.
Gerüchte über Schönheitsoperationen hat Richards stets dementiert. "Ich habe mir nur die Brüste machen lassen und bin diesbezüglich sehr offen und ehrlich. Meine Nase und meine Lippen sind unverändert, wie man im Internet sehen kann", so die Schauspielerin einmal in einem Interview. Dafür ist Richards eine gesunde Ernährung wichtig.
Denise Richards: Glutenfrei seit 2019
2019 stellte Denise Richards ihre Ernährung eigenen Angaben zufolge auf glutenfrei um. "Es ist erstaunlich, wie sehr sich meine Schilddrüse in so kurzer Zeit durch den Verzicht auf Gluten verändert hat", erzählte sie ihren Followern auf Instagram. Kalorienzählen steht aber nicht auf dem Programm des "Wild Things"-Stars.
Im Interview mit Women’s Health erzählte die Ex-Frau von Charlie Sheen über ihre Ernährung: "Normalerweise esse ich zum Frühstück gerne Mittag- oder Abendessen, aber manchmal auch typische Frühstücksgerichte wie ein Omelett mit Büffelmozzarella, Tomaten und Basilikum."
Ihre Familie bekocht Richards gerne selbst. "Ich koche sehr gerne. Ich brate ein Hähnchen und mache gelbe Kartoffeln mit Karotten. Ich liebe auch Artischocken", erzählte sie dem Magazin.
Was Sport betrifft, setzt Denise Richards auf einen Mix aus Pilates, Tanzen und Wandern. "Mein Geheimnis, um in Form zu bleiben, ist Kontinuität", sagte sie gegenüber Huffpost. "Wenn ich mich konsequent an meine Routine halte, fühle ich mich am besten."
Die Schauspielerin rät davon ab, willkürlich Fitness-Trends zu folgen. "Ich denke auch, dass man für seinen eigenen Körper trainieren muss. Nur weil etwas für jemand anderen funktioniert, heißt das nicht, dass es auch für einen selbst funktioniert", lautet ihre Meinung.
Denise Richards Technik für starke Körpermitte
Sie selbst sei sehr aktiv und wisse, was für ihren Körper funktioniert. "Für mich sind es Pilates und Tanz. Meine Bauchmuskeln werden am besten mit meinem Pilates-Reformer trainiert. Ich hatte zwei Kaiserschnitte, und das war das Einzige, was meinen Bauch wieder flach gemacht hat", so Richards, die außerdem auf "Emsculpt Neo" setzt - ein Gerät, das eine spezielle elektromagnetische Technologie und Radiofrequenz zur Fettverbrennung und zum Muskelaufbau kombinieren soll. Das Gerät wird am Bauch befestigt und sendet elektromagnetische Impulse in die Bauchmuskulatur - was bei einer Behandlung von 30 Minuten mindestens 20.000 Sit-ups entsprechen soll.
Kommentare