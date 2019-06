Cindy Crawford erklärt, warum sie auch mit 53 nackt modelt

"Ich erinnere mich an eine schnippische Person auf Instagram - davon gibt es anscheinend ja viele - die postete so etwas wie 'Ah, warum machst du in deinem Alter sowas noch?'", berichtete das Model. "Und ich war so 'Ist da ein Alter, in dem Nacktsein nicht schön ist? Es ist einfach eine andere Art von Schönheit.'"

Crawford führte weiter aus, dass es ihr wichtig sei, dass Frauen sich selbst so nett behandeln wie eine Freundin. "Deshalb mache ich noch immer Fotoshootings", so das Model.