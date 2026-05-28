Supermodel Cindy Crawford, die seit Jahrzehnten zu den schönsten Frauen der Welt gehört, hat in einem Gespräch mit dem Magazin People über das Älterwerden gesprochen - und über körperliche Veränderungen, die damit einhergehen. Denn seit ihrem 50. Geburtstag leidet die Mode– und Werbeikone an Blepharoptosis. Darunter versteht man eine Erkrankung, bei der das obere Augenlid absinkt. Diese Veränderung, die das Sichtfeld einschränken kann, hat nicht nur Auswirkungen auf ihren Alltag, sondern beeinflusst auch ihre Arbeit vor der Kamera, so Crawford.

Visagisten mussten Crawfords Lider hochhalten Für Crawford bringt die Erkrankung berufliche Herausforderungen mit sich. Besonders bei frühen Shootings bemerkt sie die damals beginnenden Veränderungen deutlich. "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf - plant also keine Nahaufnahmen", erklärte sie laut eigenen Aussagen ihren Teams mit einem selbstironischen Augenzwinkern. In dem Interview schilderte sie, wie sie auf Kamera-Monitoren sehen konnte, dass ihre Augen nicht mehr so strahlend wirkten wie früher. Es gab Zeiten, da mussten Visagisten ihre "Lider hochhalten, um Lidschatten auftragen zu können", gibt sie offen zu.

Die Dermatologin Dr. Dendy Engelman erklärte People die Erkrankung Blepharoptosis: "Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer sogenannten erworbenen Blepharoptose, bei der der Muskel, der das Oberlid steuert, schwächer wird. Zusätzlich zum natürlichen Absinken der Augenbrauen führt dies zu einer Verengung der Augenöffnung." Der schleichende Prozess wird vielen Betroffenen erst dann bewusst, wenn er längst eingesetzt hat. Crawford fand schließlich eine Lösung: verschreibungspflichtige Augentropfen, die für einige Stunden helfen, das Oberlid anzuheben, indem sie den entsprechenden Muskel aktivieren. Dennoch bleibt das Thema für sie emotional. "Mein 50. Geburtstag war für mich der härteste. Das war der, bei dem ich dachte: Daran ist nichts Mädchenhaftes mehr." Zusammenfassend gibt sie zu: "Das Älterwerden bringt Herausforderungen und Geschenke mit sich."