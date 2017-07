Sie hat sich eine lange Pause gegönnt, um sich von Cindy aus Marzahn endgültig zu verabschieden. Schon Anfang 2016 hatte Comedian Ilka Bessin ihren letzten Auftritt als ihre bekannte Kunstfigur Cindy aus Marzahn.

Seither hat sich ihr Leben komplett verändert - und auch ihr Äußeres. Unzählige Kilogramm hat die Komikerin verloren. Bereits Ende 2016 hat sie sich kaum erkennbar bei Günther Jauchs Jahresrückblick gezeigt.

Foto: AP/Hermann J. Knippertz

Foto: AP/Sascha Baumann

Foto: Stern TV Nach der Auszeit wird Bessin nun aber wieder im TV zum Einsatz kommen, wie die Bild Zeitung verrät. Zunächst wird sie am Donnerstag bei Johannes B. Kerner in seiner Show "Da kommst Du nie drauf" auftreten und dann ist sie ab 26. Juli als Reporterin im Fernsehmagazin Stern TV (Mittwoch, 22:15 Uhr) zu sehen - ganz ohne Cindy-Outfit und derben Schmähs.

Bessin soll sich in ihren Reportagen mit dem Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigen und beispielsweise Obdachlose oder bedürftige Pensionisten treffen.

So sieht Ilka heute aus:

Foto: Stern TV

Zur Bild sagt sie über ihren Neustart ohne Kostümierung:

"Diese neuen Sachen machen mir Spaß, ich hoffe, dass der Zuschauer das auch merkt. Anfangs war es aber ungewohnt, ohne Perücke und rosa Jogginganzug im Fernsehstudio zu stehen. Ich musste mir ja sonst als Cindy nie die Frage stellen: 'Was ziehste denn heute an?'"

Neben ihrem TV-Job arbeitet die Komikerin auch an einer Modekollektion für Übergrößen.

