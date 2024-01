Christopher Nolan: Trainer schimpfte bei Workout über meinen Film

Regisseur Christopher Nolan bekam während eines Workouts die Lästereien des Trainers über einen seiner Filme zu hören. Er habe trainiert und sei "am Sterben" gewesen, schilderte der 53-Jährige bei seiner Dankesrede für die Auszeichnung als bester Regisseur des New Yorker Filmkritiker-Verbands. "Und der Trainer fing an, über einen meiner Filme zu sprechen und sagte: 'Hat das jemand gesehen? Das sind ein paar Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme!'"