007 der Buckligen Welt

Nach Aufenthalten inundschlug der heute 42-Jährige vor vier Jahren seine Zelte inauf: "Mit 38 Jahren diesen Schritt zu setzen, ist unüblich. Ich wollte schon früher übersiedeln, aber ich war dafür noch nicht reif. Die Stadt hätte mich verschluckt", erzählteim KURIER-Gespräch. "FürL.A. muss man eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Man kann dort schon sehr einsam sein." Nach vielen Jahren steht der Schauspieler nun erstmals wieder für einen Kinospielfilm in seiner Heimat vor der: "Ich wurde per Skype für die Hauptrolle gecastet und Regisseurhat sich für mich entschieden." In der "Deadpan"-Komödie "Player" spielteinen reichen Investor, der nicht nur einmal von der Pistole Gebrauch machen muss. Die Rolle des "Superagenten" steht ihm gut: "Ich wurde schon einmal alsvorgeschlagen. Nicht nur, weil ichso ähnlich sehe", erzählte der gebürtige Niederösterreicher, der in der Buckligen Welt aufwuchs. Bevor der Mime wieder Richtungfliegt, wird er ab 5. Juni mit seinen Solo-Programmen "Der Knochenmann" und "Wie die Tiere" in/Rax oder auch ingastieren: "Ich feiere mit meinen beiden-Bühnen-Adaptionen zehnjähriges Jubiläum. Es ist schön, dass es nach all den Jahren noch immer Nachfrage gibt."