Christina Ricci: Früher Erfolg ermöglichte "Flucht aus schrecklicher Kindheit"

Ricci stimmte zu, dass es viele Bereiche in der Filmindustrie gebe, die "schwer zu navigieren" sind, aber: "Ich denke auch, dass von der Zeit profitiert habe, in der die Dinge allmählich besser wurden und gerade so viel besser sind. Wir profitieren von der erstaunlichen Arbeit, die die jüngeren Generationen leisten."

Die Schauspielerin hatte bereits in der Vergangenheit Vorwürfe gegen ihre Familie erhoben und gegenüber The Guardian angegeben: "Die Leute schreiben Sachen wie 'Christina spricht über das Trauma des Ruhms'. Nein, so ist es nicht. Wenn ich über ein Kindheitstrauma spreche, spreche ich nicht über das Trauma des Ruhms. In meiner Familie gab es Kindesmissbrauch."