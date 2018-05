"Fühlte mich wie Barbie-Puppe": Aguilera rechnet mit Label ab

Mit gerade einmal 18 Jahren avancierte Christina Aguilera 1999 mit ihrem Hit "Genie in a Bottle" quasi über Nacht zum gefeierten Musik-Superstar. Von ihrem Management wurde sie zu Beginn ihrer Karriere jedoch enorm unter Druck gesetzt, wie die Sängerin nun verriet.

Aguilera über Kontrolle durch Label: "Fühlte mich wie Barbie-Puppe"

Nach X-Tinas Durchbruch übernahm ihr Label RCA Records das Sagen, was ihren Stil und berufliche Entscheidungen anbelangte. Das Plattenlabel kontrollierte, wie sich der ehemalige "Mickey Mouse Club"-Kinderstar zu kleiden und zu schminken habe und stellte Regeln auf, die Aguilera nicht brechen durfte.

"An diesem Punkt in meiner Karriere spielte ich noch das Spiel des Labels mit und ich ging zu all diesen Anproben, bei denen ich von bestimmen Mitgliedern des Labels beobachtet wurde. Man hat meine Outfits abgestimmt oder abgelehnt", erzählte der Popstar nun gegenüber dem W-Magazin über die Schikane ihres ehemaligen Plattenlabels. "Es war also super einengend, super streng geregelt und es gab mir das Gefühl, als wäre ich eine Barbie-Puppe."

"Dennoch hat es sich gelohnt und mir die Möglichkeit gegeben, den Fuß in die Tür zu bekommen", meinte sie.