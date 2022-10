Christian Bale: "Man bekommt nur Rollen, wenn Leonardo DiCaprio sie weitergibt"

"Also, bis heute kann man nur dann eine Rolle bekommen, wenn er sie weitergibt. Hör nicht auf das, was dir irgendwer sagt. Es ist egal, wie gut du mit den Regisseuren befreundet bist. All diese Leute, mit denen ich mehrfach gearbeitet habe, sie alle haben jede der Rollen erst ihm angeboten. Okay? Eine dieser Personen hat mir das tatsächlich gesagt… Ist ja gut für ihn, er ist phänomenal."

Bale ist da aber nicht etwa sauer auf seinen Kollegen, er findet es sogar gerechtfertigt. "Weißt du überhaupt, wie dankbar ich bin, überhaupt eine verdammte Rolle zu kriegen? Ich meine, ich kann nicht das, was er kann. Ich würde auch nicht gern so im öffentlichen Interesse stehen wie er. Und er macht das hervorragend. Aber ich vermute mal, fast jeder in einem ähnlichen Alter in Hollywood verdankt seine Karriere dem Umstand, dass er etwas abgelehnt hat."

Generell spiele Bale aber auch gar nicht so gerne die ganz großen Rollen. "Es ist einfach langweilig. Du bekommst nicht die besten Rollen. Selbst wenn ich die Hauptrolle spiele, tue ich so, als sei es die vierte oder fünfte Figur, da bekommst du mehr Freiheit", verriet er.