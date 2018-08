Chrissy Teigen und John Legend: Erdbeben-Schock im Urlaub

Wenn die Erde plötzlich bebt

Geschockt twitterte Teigen unzählige Male über das Geschehen. Gegen 13 Uhr Ortszeit schrieb das Model: "Bali. Zittert. So lange". Wenige Minuten später folgte ein Tweet: "Oh man. Wir sind auf Stelzen. Es fühlt sich wie ein Ausritt an". Stundenlang twitterte die zweifache Mutter über die zahlreichen Nachbeben und gab in der Nacht Entwarnung: "Wir sind sicher, sehr hoch und es ist nichts um uns herum. Ich denke an jeden hier und besonders an Lombok" (jener Nachbarinsel, von der das Beben ausging).

Zuvor schilderte sie noch, wie sie ihren zwei Monate alten Sohn schnappte und aus der Luxus-Hütte flüchtete: "Ich bin nackt. Ich bin nackt. Ich bin nackt. Wie ein nackter Zombie."