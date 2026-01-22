Chris Noth packt über Zerwürfnis mit Sarah Jessica Parker aus: Es war "verletzend"

Sie gaben in "Sex and the City" eines der berühmtesten On-Off-Liebespaare der TV-Geschichte. Privat sind Chris Noth, der in der Serie "Mr. Big" spielte, und Sarah Jessica Parker aber nicht mehr befreundet. Woran ihre Verbindung zerbrach, verriet der Schauspieler in einer Podcastfolge von "Really Famous" mit Kara Mayer Robinson. Warum Sarah Jessica Parker den Kontakt zu Noth abbrach In einem Clip, der einen Ausschnitt aus der Folge zeigt, die am 26. Jänner in voller Länge ausgestrahlt wird, erinnert sich Noth an seinen Streit mit seiner ehemaligen "Sex and the City"-Kollegin. "Wir sind keine Freunde mehr, das ist wohl offensichtlich", bestätigt Noth. Er nennt Parkers Reaktion auf die zahlreichen Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn als Grund für den Kontaktabbruch.

Zur Erinnerung: Noth wurde 2021 von drei Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Er wies die Vorwürfe jedoch zurück und erklärte, er habe diese Grenze "niemals überschritten und würde sie auch in Zukunft niemals überschreiten". In einer gemeinsamen Erklärung teilten Parker und ihre "Sex and the City"-Co-Stars Cynthia Nixon und Kristin Davis damals mit: "Wir sind zutiefst betroffen über die Anschuldigungen gegen Chris Noth. Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, wie schwer das für sie sein muss, und zollen ihnen dafür Respekt." Noth bezeichnete die Erklärung als eine Enttäuschung.

"Die Stellungnahme, die sie veröffentlicht haben – die im Grunde nichts weiter als Marketingstrategie war – ich weiß nicht, sie war traurig, enttäuschend und überraschend", erklärt der 71-Jährige. Er hätte sich von seinen früheren Kolleginnen gewünscht, dass sie "mich anrufen und meine Sicht der Dinge hören. Sie kennen mich seit vielen Jahren, und wir haben viele Jahre zusammengearbeitet". "Das war verletzend und hat wirklich alles beeinflusst" "Ich verstehe schon, das ist typisch Hollywood", fährt Noth bezugnehmend auf die öffentliche Stellungnahme fort. "Aber bevor man so eine Aussage macht – ihr kennt mich ja schon seit Jahren – ruft mich an, damit ich euch die ganze Wahrheit sagen kann. Und das ist nicht passiert, und das war wirklich schade."