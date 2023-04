Chris Evans erlebte in seinem Dating-Leben "Schlimmeres als Ghosting"

Die US-Zeitschrift People hat Hollywoodstar Chris Evans ("Captain America: The First Avenger") im vergangenen Jahr zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Sein Aussehen hat ihn offenbar nicht vor unangenehmen Erfahrungen in Sachen Dating bewahrt. Eigenen Angaben zufolge habe er "Schlimmeres als Ghosting" erlebt.